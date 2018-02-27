WADA подтвердило информацию о запрете соревнований в РФ

Менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд в интервью "Газете.Ru" заявила, что Россия действительно может лишиться права проведения международных спортивных соревнований.
"В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу", — отметила Дюранд.
Ранее глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев WADA не уполномочено отнимать у страны соревнования.