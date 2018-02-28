Бойкот Кубка мира по биатлону доверили украинским чиновникам

Решение о бойкоте Украиной Кубка мира по биатлону в России доверили чиновникам

«Если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях — пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять», — заявил Брынзак. Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что украинские спортсмены могут проигнорировать этап Кубка мира в Тюмени, если от министерства спорта поступит соответствующее распоряжение. Заявление функционера опубликовано на официальном сайте ФБУ.

Он также отметил, что не считает правильным бойкотировать турнир со спортивной точки зрения.

«Как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать — зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту», — подчеркнул глава ФБУ.

24 февраля биатлонисты сборной США заявили о решении бойкотировать соревнования в России. Позже их поддержали и чешские биатлонисты. В Международном олимпийском комитете прокомментировали бойкот, отметив, что подобные действия мало к чему приводят.

Брынзак уже высказывался относительно возможного пропуска этапа Кубка мира по биатлону в России. В декабре 2017 года глава ФБУ заявил, что решение о поездке на турнир должны принимать спортсмены.