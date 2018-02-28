WADA подтвердило запрет на соревнования в России

WADA подтвердило запрет на проведение соревнований в России

Россию действительно могут лишить права на проведение международных спортивных соревнований с 1 апреля 2018 года, сообщает телеканал "360".

"В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу", — сказал Мэгги Дюранд. Такую информацию сообщил менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

Запрет коснется проведения состязаний в любых дисциплинах всех видов спорта. При этом все соревнования, согласованные ранее, состоятся.