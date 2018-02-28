«Не бегите впереди паровоза»: юрист о запрете турниров в России

Спортивный юрист, директор Gambit Law & Sports Айнур Нуриев заявил, что пока Россия «формально может проводить соревнования», и говорить о потере страной этого права еще рано. Об этом сообщает «Взгляд».

«Соответственно, чтобы Россия получила все те последствия, о которых идет речь, должны все процедуры пройти. На данный момент процедуры не пройдены», — сказал Нуриев. По словам Нуриева, СМИ поспешили заявить о запрете, они «неправильно трактуют ситуацию и бегут впереди паровоза». Он подчеркнул, что правила, из-за которых Россия может лишиться права на турниры, вступают в силу только в апреле 2018 года.

В то же время юрист подчеркнул, что в ближайшее время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запустить процедуру «несоответствия». Если окажется, что Россия не устранила нарушения, «в течение года, может, больше последствия могут наступить».

Процедура «несоответствия» состоит из нескольких этапов. Сначала в WADA рассмотрят вопросы несоответствия подписанта (спортивной организации) требованиям кодекса агентства или другим обязательным стандартам. Затем, если подписант оспаривает нарушения, не реагирует или не хочет исправляться, WADA передает дело на изучение в CRC (Комитет по рассмотрению соблюдения). Если CRC занимает сторону WADA, он прописывает последствия и меры, необходимые для восстановления подписанта в статусе.

Документ от CRC поступает в Исполнительный комитет WADA, а оттуда — подписанту. У последнего будет 21 день на обжалование. Если документ будет обжалован, последствия не грозят подписанту до рассмотрения апелляции Международным спортивным судом и вердикта инстанции.

Последствием для подписанта, проигравшего все дела, может стать отстранение его представителей от работы в WADA, потеря права проводить турниры и другие санкции.

Ранее в WADA подтвердили, что после 1 апреля 2018 года Россия может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. В организации пояснили, что это связано с изменением статьи 20.3.11 кодекса WADA. Теперь международные спортивные федерации обязаны принимать заявки на проведение различных чемпионатов только от стран, чьи правительства «ратифицировали, приняли, одобрили или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО ».

Национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация этих государств должны соответствовать кодексу WADA. СМИ писали, что РФ потеряет право на соревнования, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре 2015 года было признано несоответствующим требованиям WADA и до сих пор не восстановлено в правах.