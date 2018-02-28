Россия опротестует решение WADA о запрете спортивных мероприятий

Во вторник менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила РИА Новости, что Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение на своей территории международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени не будет восстановлено в правах. Это следует из измененных статей кодекса WADA.