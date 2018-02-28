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Россия опротестует решение WADA
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Россия опротестует решение WADA о запрете спортивных мероприятий 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Россия будет опротестовывать запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение в РФ международных спортивных соревнований, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.
Во вторник менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила РИА Новости, что Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение на своей территории международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени не будет восстановлено в правах. Это следует из измененных статей кодекса WADA.
"Безусловно, надо и будем (опротестовывать)", — сказал Рязанский, добавив, что такое решение WADA "ставит под угрозу развитие спорта, а значит и здоровье нашей молодежи".
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