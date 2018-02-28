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Журова обвинила WADA в бесконечных придирках к РУСАДА
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Журова обвинила WADA в бесконечных придирках к РУСАДА 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с новыми поправками в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) благодаря которым в России могут с 1 апреля запретить проводить международные соревнования. Слова чиновника приводит НСН.
"Это вопрос манипуляций. Можно бесконечно придираться к РУСАДе и не восстанавливать ее в правах, тем самым тормозя возможность заявляться на международные соревнования, говоря при этом, что мы, дескать, не можем ничего сделать.
Мы понимаем, что этим можно манипулировать бесконечно и России не давать соревнования еще какое-то количество лет. Но если они хотели эту политику развивать, то надо было начинать раньше, потому что, например, чемпионат мира по футболу уже невозможно у нас забрать", — сказала олимпийская чемпионка.
Ранее сообщалось, что WADA запретит проводить соревнования в России, пока не будет восстановлена Национальная антидопинговая организация (РУСАДА).
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