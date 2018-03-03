«Мы это не понесем»: демарш российских паралимпийцев

«Мы это не понесем»: паралимпийцы не берут нейтральный флаг

Международный паралимпийский комитет удовлетворил запрос Паралимпийского комитета России о знаменосце отечественных спортсменов на церемонии открытия Паралимпиады-2018 в Пхенчхане. Как сообщил представитель МПК, им будет волонтер — россияне выходить на торжественный парад с нейтральным флагом в руках не захотели.

Международный паралимпийский комитет (МПК) удовлетворил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) касательно знаменосца российских спортсменов на церемонии открытия зимних Паралимписких игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

С соответствующим прошением, напомним, ранее выступил первый вице-президент ПКР Павел Рожков

«Знаменосцем будет волонтер. Мы удовлетворили запрос ПКР», — цитирует директора департамента по связям с общественностью МПК Крэйга Спенса ТАСС. «Когда я недели полторы назад был на последнем совещании с МПК в Бонне, я предупредил, что желающих нести нейтральный флаг на открытии Игр из числа спортсменов нет. И у нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер. И в МПК с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», — передает его слова «Р-Спорт».

В ходе текущей недели стало известно о заявке сборной России на Поралимпиаду-2018 — согласно пресс-службе МПК, в Пхенчхане выступят 30 паралимпийцев, среди которых будут сноубордисты, лыжницы, керлингисты и горнолыжники.

Всего же в состав отечественной делегации войдут более 70 человек.

«Никаких медальных планов перед спортсменами на Паралимпийских играх мы никогда не ставим, ни ПКР, ни правительство страны, ни министерство спорта. Ребята покажут максимальный результат исходя из своих физических и психологических возможностей. Все квалификационные соревнования они прошли очень красиво, завоевывая медали различного достоинства. Уровень готовности у ребят хороший», — рассказал Рожков. Ранее стало известно, что ПКР не ставит перед российскими спортсменами никаких медальных задач в преддверии Игр-2018.

«Это список из 30 человек, о которых была достигнута предварительная договоренность. То есть он фактически подтвержден. Это само по себе хорошо, это крупный шаг по сравнению с Играми в Рио, где наша команда вообще не выступала. Сейчас выступает существенная часть нашей команды по пяти видам спорта из шести. Плохо, что это неполная команда, квалификационные соревнования проходило существенно большее число людей. Некоторые из них не включены в этот список и не приглашены. Это плохо, надо работать над тем, чтобы это было преодолено. Но, конечно, времени до Паралимпиады остается крайне мало», — цитирует Лукина НСН. В свою очередь глава ПКР Владимир Лукин , комментируя допуск до Паралимпиады 30 спортсменов, позитивно оценил этот факт в контексте Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где российских паралимпийцев не было вовсе.

Напомним, что ПКР был лишен лицензии еще несколько лет назад в результате допингового скандала и до сих пор остается без аккредитации, из-за чего российские спортсмены вынуждены выступать на Паралимпиаде под нейтральным флагом — и на данный момент нет информации, когда именно произойдет восстановление комитета.

Для этого организации необходимо выполнить еще два критерия: официальный ответ (то есть фактически признание) на доклад Ричарда Макларена о якобы существовавшей в России системе поддержки допинга на государственном уровне, а также дождаться возвращения аккредитации Российскому антидопинговому агенству (РУСАДА).

«Первая задача, которую министерство спорта поставило — это оказать максимальную помощь Паралимпийскому комитету России, членство которого в МПК было приостановлено в 2016 году, и оказать содействие по восстановлению, потому что это напрямую оказалось связано с участием людей с ОВЗ в международных стартах», — заявила она. Ранее в разговоре с журналистами заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова подчеркнула, что ведомство оказывает содействие ПКР в восстановлении.

«У них будут очень жесткие правила: они будут без флага, без гимна и даже на трибунах по требованиям МПК нельзя будет размахивать российским флагом. Условия будут еще хуже», — пояснила Томилова. Кроме того, замминстра спорта страны выразила мнение, что отечественные олимпийцы будут вынуждены выступать в Пхенчхане даже в более тяжелых условиях, чем российские олимпийцы, которые также соревновались в Южной Корее под нейтральным флагом.

Паралимпийские игры — 2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.