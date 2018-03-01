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Оскорблявших спортсменов из РФ латвийцев призвали к ответу
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Оскорблявшую российских спортсменов латвийскую сборную призвали к ответу 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: Iegriezies360 / YouTube
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, что тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс не извинился за оскорбления в адрес российских спортсменов от своих подопечных. Слова функционера приводит «Р-Спорт».
«У нас был с ним разговор, он обещал, что если наших спортсменов оправдает Спортивный арбитражный суд (CAS), он сам подойдет и извинится перед нашими спортсменами. Пока этого не произошло», — заявил Зубков.
Президент Федерации отметил, что российские спортсмены всегда здороваются со всеми соперниками.
«Это касается даже сборной Латвии по скелетону. Но отец Дукурсов залезает в политику», — добавил он.
Подопечные Дукурса неоднократно негативно высказывались о россиянах. В январе 2018 года латвийский скелетонист Мартинс Дукурс назвал россиян грабителями олимпийского духа. По мнению скелетониста, россияне, употреблявшие запрещенные вещества, воруют его победы.
В ноябре 2017-го Международный олимпийский комитет дисквалифицировал российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Сергея Чудинова, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову, аннулировав их результаты с Игр в Сочи и пожизненно отстранив от Олимпиад. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции спортсменов и вернул им награды.
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