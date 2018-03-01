Оскорблявших спортсменов из РФ латвийцев призвали к ответу

Оскорблявшую российских спортсменов латвийскую сборную призвали к ответу

«У нас был с ним разговор, он обещал, что если наших спортсменов оправдает Спортивный арбитражный суд (CAS), он сам подойдет и извинится перед нашими спортсменами. Пока этого не произошло», — заявил Зубков. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, что тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс не извинился за оскорбления в адрес российских спортсменов от своих подопечных. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

Президент Федерации отметил, что российские спортсмены всегда здороваются со всеми соперниками.

«Это касается даже сборной Латвии по скелетону. Но отец Дукурсов залезает в политику», — добавил он.

Подопечные Дукурса неоднократно негативно высказывались о россиянах. В январе 2018 года латвийский скелетонист Мартинс Дукурс назвал россиян грабителями олимпийского духа. По мнению скелетониста, россияне, употреблявшие запрещенные вещества, воруют его победы.