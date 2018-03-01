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Федерация бобслея России изучит дело Сергеевой
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Федерация бобслея России проведет расследование по допинг-пробе Сергеевой 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Федерация бобслея России проведет расследование по поводу положительной допинг-пробы Надежды Сергеевой на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Александр Зубков.
Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества.
"Федерация бобслея России проведет расследование, каким образом допинг попал в организм Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Мы уже ведем свое внутреннее расследование, сейчас собираем информацию, которая нам необходима. Мы должны понимать, что пошагово происходило со спортсменкой на Олимпийский играх с 13 по 18 февраля. После мы сформируем пакет документов для расследования, после чего будет понятно, как препарат попал в организм", — сказал Зубков.
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