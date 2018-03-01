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Стала известна численность делегации РФ на Паралимпиаде
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Стала известна численность российской делегации на Паралимпиаде 2018 года 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Паралимпийский комитет России (ПКР) объявил численность делегация, которая отправится в южнокорейский Пхёнчхан на зимние Палалимпийские игры 2018 года. Как сообщает пресс-служба ПКР, общая численность составит 72 человека, среди которых 29 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, а также 38 сопровождающих и официальных лиц.
Паралимпиада-2018 пройдёт с 9 по 18 марта.
Ранее стало известно, что всероссийские соревнования для отстранённых от Паралимпиады-2018 спортсменов пройдут в Подмосковье с 20 по 30 марта.
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