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Призер Игр-2018 Буров: машину оставлю себе
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Призер Игр-2018 Буров: машину оставлю себе 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российский фристайлист Илья Буров в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что российские олимпийцы-призеры получили не те модели элитных иномарок, которые были им положены. По его словам, он получил именно тот автомобиль, который был заявлен ранее — BMW X4.
"Не знаю, мне подарили именно ту машину, о которой я читал. Продавать ее не собираюсь, себе оставлю. Что касается самой торжественной церемонии, то она прошла нормально. Сильно волновался лишь тогда, когда к президенту выходил", — сказал россиянин.
На Олимпиаде-2018 Буров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике. Модели BMW X6 должны были вручить золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской сборной России по хоккею. X5 -должны были получить серебряные медалисты, X4 — бронзовые.
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