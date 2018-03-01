«Это не наши машины»: что получили олимпийцы

Почему российские олимпийцы не получили BMW, которые они ожидали

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — процитировал «Интерфакс» слова присутствовавшего на церемонии вручения автомобилей Горшкова. Ситуация с автомобилями, подаренными 28 февраля победителям и призерам Олимпийских игры в Пхенчане, получила в четверг неожиданный поворот. Глава федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил на пресс-конференции, что спортсменам вручили не те модели, что были обещаны изначально.

Агентство добавило, что модель X6 должны были вручить золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 — бронзовые. При этом Загитова подтвердила «Интерфаксу», что получила X5, а завоевавшая серебро Медведева — X4.

Однако довольно быстро выяснилось, что никакой путаницы с вручением автомобилей не произошло и спортсмены получили все те автомобили, которые им изначально и предназначались.

«На зимних Играх в Пхенчхане российские олимпийцы завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым — BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России», — сообщили в компании. Как пояснили «Газете.Ru» в представительстве BMW, X6 действительно вручалась победителям Олимпиады-2016 в Лондоне, но в этот раз Фонд поддержки олимпийцев, от имени которого и были вручены автомобили, приготовил для победителей Олимпиады именно X5.

«Мы гордимся тем, что Фонд поддержки олимпийцев России вновь выбрал бренд BMW в качестве партнера церемонии. Зимние виды спорта традиционно отражают философию и ценности BMW Group, и на протяжении многих лет концерн выступает спонсором таких спортивных дисциплин, как биатлон, лыжные гонки, бобслей и санный спорт. Поэтому сегодня мы особенно рады поддержать российских спортсменов зимних Олимпийских игр 2018, которые смогли претворить в жизнь мечту миллионов российских болельщиков. Победителям Олимпийских игр в Пхенчхане вручены эксклюзивные версии моделей BMW X5 и BMW X4 российской сборки. Мы поздравляем российских спортсменов с выдающимся выступлением и желаем им новых побед в будущем», — заявил в среду глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт. Церемония вручения машин состоялась в среду у Белого дома. Ключи от машин спортсменам передавал глава правительства Дмитрий Медведев.

«К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — заявила она. Многие российские спортсмены-олимпийцы продают подаренные машины. Так, сразу после вручения серебряный призер Олимпиады в фигурном катании Екатерина Боброва заявила, что продаст подаренный автомобиль.

По информации ТАСС, во время церемонии фигуристке долго не могли найти ключи от ее автомобиля. «Было очень забавно. Меня сначала потеряли, потом, оказывается, мою машину отдали хоккеисту, но я не в обиде. Очень классно, что все это так весело восприняли: все смеялись, все все нашли, слава богу», — сообщила она.

При этом агентство, сообщило, что ей был вручен автомобиль BMW X5, который, как окончательно прояснилось, полагается только победителям Олимпиады-2018.

В свою очередь 15-летняя Загитова, у которой пока просто нет водительских прав, рассказала, что отдаст свой X5 родителям, но сама в дальнейшем также планирует получить водительское удостоверение.

Как рассказывала «Газета.Ru» в 2016 году, некоторые олимпийцы начали продавать подаренные автомобили прямо на Красной площади, где проходило их вручение. Один из коллекционеров заплатил за эксклюзивный BMW X6 на 2,5 млн рублей больше его официальной стоимости.

Позже с «олимпийскими» иномарками расстались еще несколько спортсменов.