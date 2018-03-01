Это была просто шутка. Конфуз с машинами для олимпийцев

Как BMW объяснила отсутствие среди машин для олимпийцев модели X6‍

Российские олимпийцы в интервью «Газете.Ru» опровергли информацию, что на торжественной церемонии вручения наград в Кремле им подарили не те машины, которые обещали. При этом каждый из спортсменов отметил, что презентованные государством автомобили пришлись всем по душе.

Российские олимпийцы опровергли информацию, что на торжественной церемонии вручения наград призерам Игр в Пхенчхане, которая состоялась в Екатерининском зале столичного Кремля 28 февраля, спортсменам подарили не те автомобили, которые им были обещаны.

Напомним, что впервые об этом заявил глава федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков , рассказавший журналистам, какие именно модели на церемонии он видел.

«На самом деле они получили BMW X5 и X4. X6 я там не видел», — цитирует Горшкова «Интерфакс».

Однако отечественные олимпийцы лишь косвенно подтвердили заявление президента федерации, подчеркнув, что получили именно те машины, которые и должны были получить.

Так, к примеру, шорт-трекист Семен Елистратов , автор первой российской медали Пхенчхана, назвал сообщения о «не тех» автомобилях шуткой.

«Это была просто шутка. Неужели кто-то мог подумать, что нам действительно подарили не то модели? Нет, на деле нам всем вручили именно те модели, которые были положены по медалям. А информация про ошибку — это просто шутка», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Он также отметил, что ему очень понравилась подаренная машина и он собирается ею пользоваться.

«Что собираюсь делать с подаренной машиной? Я на ней планирую ездить. Она мне очень понравилась — крайне экономичный и практичный автомобиль. Кстати, уже успел его опробовать — сегодня покатался, а также накануне из Кремля на нем до дома доехал. И он мне очень нравится», — признался бронзовый призер Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м.

О подобном заявил и фристайлист Илья Буров , в Пхенчхане ставший третьим в лыжной акробатике.

«Не знаю, мне подарили именно ту машину, о которой я читал. Продавать ее не собираюсь, себе оставлю. Что касается самой торжественной церемонии, то она прошла нормально. Сильно волновался лишь тогда, когда к президенту выходил», — отметил Буров.

В свою очередь фигуристка Екатерина Боброва , на Играх-2018 в паре с Дмитрием Соловьевым взявшая серебро командного турнира, призналась, что не знает, какую именно машину ей должны были вручить, при этом отметив, что презентованный автомобиль является дорогим и хорошим подарком.

«Честно говоря, я не знаю, какие именно машины нам должны были вручить, но мы в любом случае счастливы тому, что нам презентовали. Это здорово. Нужно радоваться тому, что есть — ведь это все равно очень большой, хороший и дорогой подарок», — сказала она «Газете.Ru».

Также спортсменка, ранее объявившая о желании продать подаренный автомобиль и отдать часть денег на благотворительность, сообщила, что при сделке собирается указать, что это машина не обычная, а презентованная за медаль Олимпиады.

«Покупателя на свой автомобиль я еще не нашла — его ведь только накануне вручили. Продавая эту машину, я, конечно, указываю, что это не просто автомобиль. Тем более вчера, когда я вчера эту машину отвозила, почувствовала, какая она классная. Там есть определенные олимпийские примочки — например, подсветка в виде олимпийских колец, надпись «Олимпийская сборная России 2018 года» и прочие приятности», — рассказала Боброва.

Отметим, что ранее информацию о вручении российским олимпийцам «неправильных» моделей опровергли в BMW.

«На зимних Играх в Пхенчхане российские олимпийцы завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым — BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России», — также пояснили в компании.

Прояснил ситуацию и представитель фонда поддержки олимпийцев России Олег Щедрин.

«Так все и было изначально задумано. Скорее всего, прошла какая-то информация, но она пошла явно не от нас. Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d», — цитирует Щедрина RNS.

Добавим, что на Олимпиаде-2018 сборная России выступала под нейтральным флагом и наименованием «Олимпийские атлеты из России», заняв итоговое 13-е место в общекомандном медальном зачете.

Золото Игр в Пхенчхане удалось выиграть лишь хоккейной сборной страны, а также 15-летней фигуристке Алине Загитовой.