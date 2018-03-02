Россияне отказались нести знамя Паралимпийского комитета

Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) попросили Международный паралимпийский комитет (IPC) сделать знаменосцем российской команды на церемонии открытия Игр-2018 волонтера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом», — подчеркнул Рожков. Вице президент ПКР Павел Рожков рассказал агентству, что среди российских спортсменов не нашлось желающих нести паралимпийский флаг. По его словам, в международной организации с пониманием отнеслись к просьбе россиян.

По его словам, в церемонии открытия Паралимпийских игр примут участие только те спортсмены, которые не будут выступать на следующий день, так как церемония «требует колоссальных усилий». Рожков призвал не воспринимать отсутствие некоторые паралимпийцев как «какой-то знак протеста».