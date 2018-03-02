Россияне отказались нести знамя Паралимпийского комитета 

Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) попросили Международный паралимпийский комитет (IPC) сделать знаменосцем российской команды на церемонии открытия Игр-2018 волонтера. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице президент ПКР Павел Рожков рассказал агентству, что среди российских спортсменов не нашлось желающих нести паралимпийский флаг. По его словам, в международной организации с пониманием отнеслись к просьбе россиян.
«Наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом», — подчеркнул Рожков.
По его словам, в церемонии открытия Паралимпийских игр примут участие только те спортсмены, которые не будут выступать на следующий день, так как церемония «требует колоссальных усилий». Рожков призвал не воспринимать отсутствие некоторые паралимпийцев как «какой-то знак протеста».
Паралимпиада пройдет в Пхёнчхане 9-18 марта. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в «нейтральном» статусе, так как Всемирное антидопинговое агентство пока не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Российские участники Олимпиады-2018, приехавшие на Игры в качестве «Олимпийских атлетов из России», на церемонии открытия ОИ выходили под олимпийским флагом, который нес волонтер.