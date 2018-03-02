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Огонь Паралимпиады впервые за 30 лет прибудет в Сеул 3 марта
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Огонь Паралимпийских игр впервые за 30 лет прибудет в Сеул 3 марта 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Огонь зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане прибудет 3 марта в Сеул впервые за 30 лет. Как сообщает телеканал Кей-би-эс, церемония его встречи состоится ранним утром на площади Мира в Олимпийском парке.
До 4 марта огонь будет находиться в столице, побывает в руках 192 человек, преодолев расстояние в 16,6 км. Далее эстафета паралимпийского огня пройдет через города провинции Канвондо — 5 марта он побывает в Чхунчхоне, 6 марта — в Вончжу, 7 марта — в уезде Чонсон-гун, 8 марта — в городе Канныне. 9 марта огонь прибудет на церемонию открытия зимней Паралимпиады в Пхёнчхане.
Тридцать лет, в 1988 году, летнюю Паралимпиаду принимал Сеул, тогда эстафета паралимпийского огня прошла впервые в истории.
Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.
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