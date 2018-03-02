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Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией
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Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: Reuters
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха по восстановлению членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.
«Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и её грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведёт к положительному исходу.
То, что Россия сделала в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Её реакция после этого — ложь, угрозы, месть — более широкая форма зла", — цитирует Уолдена AFP.
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