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МОК обвинили в трусости
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МОК обвинили в трусости из-за потакания России 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы бывшей главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит французское издание L'Equipe.
Юрист подверг критике членов комитета, в том числе и президента МОК Томаса Баха. «Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и ее грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведет к положительному исходу», — заметил Уолден.
«То, что Россия сделала в Сочи, было злом, направленным против Олимпиады и "чистых" спортсменов», — добавил представитель Родченкова.
Ранее с критикой решения МОК выступил известный своими разоблачениями допинговых махинаций немецкий журналист Хайо Зеппельт. Немец назвал произошедшее «провозглашением провала международной борьбы против допинга».
28 февраля МОК восстановил членство ОКР. Ранее, в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать. На параде спортсменов российская делегация прошла под флагом олимпийского движения.
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