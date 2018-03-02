Жуков: Россия не будет признавать выводы из доклада Макларена о господдержке допинга

"Дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) практически выполнена, за исключением двух пунктов. Первый из них — признание выводов доклада Макларена, что произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так, — сказал Жуков. — Доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида прямо говорит, что такой системы не существовало. Поэтому у нас есть противоречие, которое в рамках переговоров с WADA должно быть устранено, WADA настаивает на признании того, чего не было". Россия не намерена признавать выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существовавшей в России государственной поддержке употребления допинга. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков Вторым пунктом в дорожной карте по восстановлению РУСАДА, который на данный момент не выполнен российской стороной, Жуков назвал предоставление доступа к допинг— пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным делом в отношении информатора WADA Григория Родченкова . "Нужно дождаться окончания этого расследования, а когда это случится — сложно предположить, потому что Родченков не собирается ехать в Россию и идти на допрос к следователю. До этого никто никому вещественные доказательства давать не будет, поэтому ситуация неразрешимая, но нужно находить пути выхода из нее". В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Шмида занималась расследованием вовлеченности Министерства спорта РФ к допинг-скандалу, однако в своем итоговом докладе Шмид заявил, что не нашел подтверждения утверждению, что в России существовала государственная поддержка допинга.