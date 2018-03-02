Российский тренер рассказал о кляузах иностранцев на ОИ

Российский тренер рассказал о кляузах иностранцев на Олимпиаде

«Иностранные спортсмены по-разному себя вели. Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру, раньше здоровались, а сейчас перестали. Были и такие спортсмены, в основном из англосаксонских стран. Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают», — заявил Беланов. Тренер женской женской сборной России по керлингу Сергей Беланов рассказал об отношении к россиянам других спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова в пятницу, 2 марта, приводит «Р-Спорт».

Специалист отметил, что некоторые иностранные спортсмены, напротив, вели себя доброжелательно. «Например, команда Швейцарии — мы с ними никогда особо не дружили, просто здоровались, когда пересекались, а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит», — подытожил тренер.

Российские керлингистки на Играх в Пхенхчане заняли девятое место, выиграв два матча из девяти. Золото завоевала сборная Швеции, серебро досталось команде Южной Кореи, бронза — Японии.