Ещё
Российский тренер рассказал о кляузах иностранцев на ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский тренер рассказал о кляузах иностранцев на Олимпиаде 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тренер женской женской сборной России по керлингу Сергей Беланов рассказал об отношении к россиянам других спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова в пятницу, 2 марта, приводит «Р-Спорт».
«Иностранные спортсмены по-разному себя вели. Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру, раньше здоровались, а сейчас перестали. Были и такие спортсмены, в основном из англосаксонских стран. Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают», — заявил Беланов.
Специалист отметил, что некоторые иностранные спортсмены, напротив, вели себя доброжелательно. «Например, команда Швейцарии — мы с ними никогда особо не дружили, просто здоровались, когда пересекались, а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит», — подытожил тренер.
Российские керлингистки на Играх в Пхенхчане заняли девятое место, выиграв два матча из девяти. Золото завоевала сборная Швеции, серебро досталось команде Южной Кореи, бронза — Японии.
На Олимпиаде-2018 российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступавшие в дабл-миксте, завоевали бронзовые медали, но позднее лишились наград. В допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение