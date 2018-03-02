Стало известно, кто понесет флаг паралимпийцев в Южной Корее

Волонтер будет знаменосцем российских спортсменов на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.
Церемония открытия Игр пройдет на олимпийском стадионе в Пхёнчхане 9 марта. На церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, знаменосцем российской делегации также был волонтер.
"Знаменосцем будет волонтер. Мы удовлетворили запрос Паралимпийского комитета России (ПКР)", — сказал Спенс.
МПК в январе объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступят в нейтральном статусе. В состав российской делегации на настоящий момент вошли 29 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, а также 38 сопровождающих и официальных лиц. МПК продолжает рассматривать возможность допуска к Играм ряда российских спортсменов.
В Паралимпиаде выступят горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин и Валерий Редкозубов, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерина Румянцева и Марта Зайнуллина, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Горнолыжник Александр Ветров, который ранее был заявлен для участия в Паралимпиаде, не сможет выступить, так как не полностью восстановился после травмы.