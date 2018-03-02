Стало известно, кто понесет флаг паралимпийцев в Южной Корее

"Знаменосцем будет волонтер. Мы удовлетворили запрос Паралимпийского комитета России (ПКР)", — сказал Спенс.

Церемония открытия Игр пройдет на олимпийском стадионе в Пхёнчхане 9 марта. На церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, знаменосцем российской делегации также был волонтер.