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Медали пойманного на допинге белоруса отдали другим
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Медали пойманного на допинге белоруса вручили другим спортсменам 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Датчанин Йоахим Ольсен и немец Ральф Бартелс получили серебряные награды зимних чемпионатов мира 2006 и 2010 годов соответственно, которые были пераспределены после того, как белорусский толкатель ядра Андрей Михневич был наказан за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен вручил медали Ольсену и Бартелсуперед перед началом вечерней программы второго дня чемпионата мира в английском Бирмингеме.
Представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира 2018 года Елена Орлова отметила, что процесс перераспределения наград также коснулся и российских легкоатлетов.
Семеро российских спортсменов примут участие в чемпионате мира в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.
Ранее сообщалось, что метательница молота Оксана Менькова лишена золотой медали Олимпиады-2008 за применение допинга.
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