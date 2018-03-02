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Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
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Призер Олимпиады-2018 захотел получить 4 миллиона за подаренный BMW 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Белый автомобиль BMW модели X4, врученный бронзовому призеру Олимпийских игр в Пхенчхане, выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте auto.ru  В объявлении написано, что это призовая машина, полученная за медаль на Олимпийских Играх.
«На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке», — говорится в описании.
За новый автомобиль владелец собирается выручить четыре миллиона рублей.
Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X6, серебряные призеры стали хозяевами BMW X5, бронзовые — BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.
Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончанию Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
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