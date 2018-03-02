Ещё
Репилов пропустит чемпионат России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саночник Репилов из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: ТАСС
Саночник Роман Репилов, занявший по итогам сезона третье место в общем зачете Кубка мира, из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить стартующий 4 марта в Сочи чемпионат России. Об этом сообщил ТАСС по телефону сам Репилов.
На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний Репилов в личном турнире занял восьмое место, что стало лучшим результатом среди российских саночников. Перед началом Игр Репилов, по мнению специалистов, относился к числу основных претендентов на медали.
"Я не выступлю на чемпионате России, — сказал Репилов. — У меня есть определенные проблемы со здоровьем, сейчас я прохожу лечение".
Чемпионат России пройдет 4-5 марта.
ТАСС: последние новости
Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 спортсменам РФ до 25 марта Два южнокорейских фристайлиста пожизненно отстранены после обвинений в домогательствах
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение