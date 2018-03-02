Репилов пропустит чемпионат России

Саночник Репилов из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России

Саночник Роман Репилов, занявший по итогам сезона третье место в общем зачете Кубка мира, из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить стартующий 4 марта в Сочи чемпионат России. Об этом сообщил ТАСС по телефону сам Репилов.

"Я не выступлю на чемпионате России, — сказал Репилов. — У меня есть определенные проблемы со здоровьем, сейчас я прохожу лечение". На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний Репилов в личном турнире занял восьмое место, что стало лучшим результатом среди российских саночников. Перед началом Игр Репилов, по мнению специалистов, относился к числу основных претендентов на медали.

Чемпионат России пройдет 4-5 марта.