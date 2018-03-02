Олимпийцы начали продавать подаренные BMW

На сайте по торговле машинами появилось предложение о продаже олимпийского BMW X4, сообщает "Советский спорт".
Президент России Владимир Путин дарил такие автомобили спортсменам, которые вернулись из Пхенчхана с серебряными или бронзовыми медалями.
Отмечается, что продавец назвался Александром Петровым и предоставил полное описание транспортного средства.
"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", — оставил комментарий продавец авто на сайте.
За один день уже как минимум шесть человек позвонили по указанному номеру с целью покупки олимпийского автомобиля.
Подарочные машины стали появляться в предложениях на продажу и после Игр в Сочи 2014 года, и Олимпиады в Рио 2016 года.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты Иван Телегин и Кирилл Капризов присутствовали на игре 1/8 финала Высшей лиги КВН.