Олимпийцы начали продавать подаренные BMW

Первый подаренный олимпийцам автомобиль выставлен на продажу

На сайте по торговле машинами появилось предложение о продаже олимпийского BMW X4, сообщает "Советский спорт"

Президент России Владимир Путин дарил такие автомобили спортсменам, которые вернулись из Пхенчхана с серебряными или бронзовыми медалями.

"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", — оставил комментарий продавец авто на сайте. Отмечается, что продавец назвался Александром Петровым и предоставил полное описание транспортного средства.

За один день уже как минимум шесть человек позвонили по указанному номеру с целью покупки олимпийского автомобиля.