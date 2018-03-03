Голикова стала второй на дистанции 500 м на ЧМ

Конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м в спринтерском многоборье на ЧМ

Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту, проходящем в китайском Чанчуне.

Голикова преодолела дистанцию за 37,78 секунды, уступив 0,55 секунды одержавшей победу представительнице Японии Ноа Кодайре. Тройку призёров замкнула голландка Йорин тер Морс.

Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли пятое и 21-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира по лыжным гонкам.