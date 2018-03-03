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Голикова стала второй на дистанции 500 м на ЧМ
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Конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м в спринтерском многоборье на ЧМ 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту, проходящем в китайском Чанчуне.
Голикова преодолела дистанцию за 37,78 секунды, уступив 0,55 секунды одержавшей победу представительнице Японии Ноа Кодайре. Тройку призёров замкнула голландка Йорин тер Морс.
Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли пятое и 21-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира по лыжным гонкам.
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