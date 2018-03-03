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Канада предлагает рассмотреть результаты ОИ без России
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В Канаде предложили рассматривать результаты Олимпиады-2018 без учета россиян 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Бывший фристайлист и исполнительный директор компании B2ten Доминик Готье предложил наградить канадского лыжника Алекса Харви как призера Олимпийских игр в Пхенчхане. Его слова приводит CBC.
«На месте Own the Podium (компания, финансирующая канадских спортсменов — прим. «Ленты.ру») я бы рассматривал результаты без российских спортсменов. Когда буду представлять нашим донорам список медалистов, то включу в него Харви. Я хочу поставить пометку рядом с его результатом, что его рассматривали как медальное», — заявил Готье.
Функционер посчитал выступление Харви феноменальным. «Мы не можем считать, что он не оправдал надежд. Это был успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях», — отметил он.
На Играх-2018 Харви занял четвертое место в марафоне — его обошли российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков, завоевавшие серебро и бронзу.
На ОИ в Корее российские спортсмены выступали под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийских атлетов из России». Всего россияне завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
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