Канада предлагает рассмотреть результаты ОИ без России

В Канаде предложили рассматривать результаты Олимпиады-2018 без учета россиян

«На месте Own the Podium (компания, финансирующая канадских спортсменов — прим. «Ленты.ру») я бы рассматривал результаты без российских спортсменов. Когда буду представлять нашим донорам список медалистов, то включу в него Харви. Я хочу поставить пометку рядом с его результатом, что его рассматривали как медальное», — заявил Готье. Бывший фристайлист и исполнительный директор компании B2ten Доминик Готье предложил наградить канадского лыжника Алекса Харви как призера Олимпийских игр в Пхенчхане. Его слова приводит CBC.

Функционер посчитал выступление Харви феноменальным. «Мы не можем считать, что он не оправдал надежд. Это был успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях», — отметил он.

На ОИ в Корее российские спортсмены выступали под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийских атлетов из России». Всего россияне завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.