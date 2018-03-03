Пекин-2022: что станет с героями Пхенчхана

Кто из российских олимпийцев Пхенчхана выиграет медали в Пекине

Олимпийские атлеты из России выиграли на Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей, из которых две стали золотыми, шесть — серебряными и девять — бронзовыми. «Газета.Ru» рассказывает, у кого из российских спортсменов есть шансы на медали следующей Олимпиады — в Пекине.

Сборная России выступала на Олимпиаде в Пхенчхане не под своим флагом и без национального гимна и без множества не приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) в Южную Корею лидеров национальной команды.

Тем не менее выступление российских олимиийцев абсолютно точно получилось ярким и достаточно удачным. И при этом многие из тех, кто выступал в Южной Корее, будут иметь шансы на медали следующей зимней Олимпиады — Пекина-2022.

А там наша команда будет выступать уже под своим флагом, ведь МОК уже восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.

Фигурное катание

Впрочем, несмотря на то что сейчас этой парочке нет равных на мировой арене, зарекаться, что Загитова с Медведевой будут главными претендентами на пекинское золото и даже на то, что они вообще выступят в Китае через четыре года, преждевременно.

Дело в том, что в женском фигурном катании очень серьезная конкуренция, и юные талантливые девочки, которым сейчас по 11-13 лет, и которых пока не знают даже большинство специалистов, уже вовсю прыгают четверные прыжки и вполне могут сместить в будущем с трона нынешних прим.

Той же Загитовой еще предстоит пройти период ломки организма, а Медведевой будет уже 22 года — солидный для нынешнего женского фигурного катания возраст.

Впрочем, обе спортсменки изъявляют желание продолжать свои выступления и добраться до следующих Игр, а зная их характер и уровень, можно не сомневаться, что им вполне по силам остаться в топе и вновь бороться за первое место, а то и разыграть его между собой.

В фигурном катании у нас вообще традиционно много сильных спортсменов, а из тех, кто выступал в Южной Корее, наибольшие шансы на медали Пекина будут иметь, пожалуй, Евгения Тарасова Владимир Морозов , которые претендовали на победу в парном катании, а в итоге остались только четвертыми.

Если в ближайшие годы им удастся сохранить мотивацию, и пара продолжит выступления, как минимум медаль в личных соревнованиях в Пекине реальна.

Ну и не забываем, что все фигуристы, выступавшие в Пхенчхане, кто доберется до Олимпиады через четыре года, наверняка заработают медаль какого-либо достоинства в командных соревнованиях в Китае. Лыжные гонки

Российская «молодежная» лыжная сборная, прилетевшая в Пхенчхан без множества лидеров, показала себя такой духовитой и мастеровитой командой, что стала самым ярким впечатлением от этих Игр.

В первую очередь это связано с тем, что от российских лыжников никто особенно ничего не ждал. Через четыре года все будет уже иначе — россыпь южнокорейских медалей сделает свое дело.

Этим ребятам по силам побеждать и в индивидуальных гонках, и в командном спринте и, само собой, в эстафете, на участие в которой будут претендовать и Андрей Ларьков с Алексеем Червоткиным. А ведь в нашу команду должны добавиться Сергей Устюгов Глеб Ретивых не попавшие на прошедшие Игры по воле МОК.

Анастасия Седова и Не стоит сбрасывать со счетов и женскую команду. Наталья Непряева Юлия Белорукова втроем лидируют в молодежном зачете Кубка мира и через четыре года окрепнут, как и мужчины. Безусловно, эти девушки будут претендовать и на медали в индивидуальных гонках на длинные дистанции, а награды в спринте и эстафете они брали уже в Корее.

Сноуборд

В Южной Корее российским сноубордистам и сноубордисткам не повезло — медалей они не завоевали.

Ближе всех к награде была жена Вика Уайлда Алена Заварзина , которая вышла в полуфинал в параллельном гигантском слаломе, но упала в двух последних заездах, оставшись на самом обидном четвертом месте.

Зная характер и класс Заварзиной, ей вполне по силам справиться с этим разочарованием, провести еще четыре года на доске на высшем уровне и завоевать медаль-другую в Пекине. Она будет и там среди фаворитов.

Вполне по силам доехать до китайской Олимпиады и Уайлду, которого на завершившихся Играх тоже постигло страшное разочарование.

Их шансы на медали не стопроцентные (разве что Олюнин будет в числе фаворитов), но все они могут дорасти до борьбы за награды.

Скелетон

В скелетоне в Пхенчхане блестяще выступил Никита Трегубов , по сути, одержавший победу. Его серебро действительно сродни виктории, потому что соревноваться с корейским хозяином трассы не мог вообще никто.

Трегубов еще очень молод и должен прогрессировать. Он уже сейчас не уступает не приглагшенному в Пхенчхан олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Александру Третьякову. Через четыре года он должен снова бороться за медаль. И, может быть, даже за золотую.

Фристайл

Ридзик точно будет среди фаворитов через четыре года, а у акробатов отличные шансы должен сохранить младший брать Ильи Максим Буров, который и в Пхенчхане был фаворитом, но не попал в финал.

В других дисциплинах в этом виде спорта у нас множество молодых и талантливых спортменов, перспективы которых на Играх в Китае пока сложно оценить.

Наверняка поборется за награды ставший в акробатике четвертым в Пхенчхане Павел Кротов , если, конечно, у акробатов вообще можно делать прогнозы.

Скелетон

Коньки Среди выступавших в Пхенчхане останется шанс на олимпийскую награду на третьих Играх подряд у Семена Елистратова . И пусть ему будет уже 31 год, он как минимум поборется в командной гонке, если, конечно, до китайской Олимпиады доживет в спортивном плане не приглашенный на эти Игры Виктор Ан.

Керлинг Наша конькобежная сборная пострадала больше всех из-за решений МОК, но 23-летняя Наталья Воронина , выигравшая бронзу на 5000 метров может претендовать на награды в Китае и на этой дистанции, и на любимой 3000-метровке.

Кто знает, возможно, через четыре года, когда эта история уже будет позади, им удастся снова взять награду, которую уже никто не аннулирует? Не зря же Крушельницкий с Брызгаловой — действующие чемпионы мира. Хоккей

Наши хоккеисты выиграли в Пхенчхане золото, но сейчас абсолютно непонятно, каким вообще будет хоккейный турнир через четыре года — с игроками из НХЛ или без?

Кажется, что сильнейшая лига мира постарается захватить китайский рынок и отправит своих хоккеистов в Пекин.