Павличенко выиграл спринт на ЧР по санному спорту

Семен Павличенко завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.
Вторым в спринте стал Александр Горбацевич. Бронзу завоевал Максим Аравин.
Павличенко выиграл второе золото на чемпионате России 2018 года. В воскресенье он стал первым в соревнованиях в одноместных санях. Павличенко является чемпионом мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане россиянин занял 14-е место.
В соревнованиях женщин в спринте победу одержала Екатерина Батурина. Серебро выиграла Татьяна Цветкова, третье место заняла Кристина Шамова. В соревнованиях в одноместных санях в воскресенье Батурина стала второй. На Олимпиаде в Пхёнчхане россиянка заняла 15-е место.