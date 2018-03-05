Павличенко выиграл спринт на ЧР по санному спорту

Семен Павличенко выиграл спринт на чемпионате России по санному спорту

Семен Павличенко завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.

Павличенко выиграл второе золото на чемпионате России 2018 года. В воскресенье он стал первым в соревнованиях в одноместных санях. Павличенко является чемпионом мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане россиянин занял 14-е место.