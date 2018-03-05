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Павличенко выиграл спринт на ЧР по санному спорту
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Семен Павличенко выиграл спринт на чемпионате России по санному спорту 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Семен Павличенко завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.
Вторым в спринте стал Александр Горбацевич. Бронзу завоевал Максим Аравин.
Павличенко выиграл второе золото на чемпионате России 2018 года. В воскресенье он стал первым в соревнованиях в одноместных санях. Павличенко является чемпионом мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане россиянин занял 14-е место.
В соревнованиях женщин в спринте победу одержала Екатерина Батурина. Серебро выиграла Татьяна Цветкова, третье место заняла Кристина Шамова. В соревнованиях в одноместных санях в воскресенье Батурина стала второй. На Олимпиаде в Пхёнчхане россиянка заняла 15-е место.
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