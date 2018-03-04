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Конькобежка Фаткулина выиграла бронзу чемпионата мира
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Фаткулина выиграла бронзу чемпионата мира в спринтерском многоборье 

Советский спорт 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзу, набрав по итогам четырех забегов 152,620 балла.
Победительницей чемпионата мира стала голландка Йорин Тер Морс — 150,735 балла. Второе место конькобежке из США Бриттани Боу (151,915).
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