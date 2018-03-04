Провалы и триумфы: олимпийцев шатает после Игр

Как российские олимпийцы выступают после Пхенчхана-2018

Не успели закончиться Олимпийские игры, как в некоторых зимних видах спорта возобновился обычный сезон. «Газета.Ru» рассказывает о том, как молодые лыжники, ставшие открытием Пхенчхана, проваливаются и выигрывают на этапе Кубка мира, как приходит в себя на чемпионате России саночник Семен Павличенко , затеявший в Корее конфликт с Федерацией санного спорта страны, и как неудачница Игр в сноуборде Милена Быкова обгоняет олимпийских чемпионов.

Лыжные гонки

Молодые российские лыжники, триумфально выступившие на Олимпиаде в Пхенчхане и принесшие в копилку сборной страны восемь медалей из 17, продолжают неплохо показывать себя и по завершении Игр.

Первый день соревнований совсем не задался — видимо, сказывалась расслабленность после награждения автомобилями и орденами. В спринте Большунов и Непряева выбыли в четвертьфинале, в то время как Белорукова и Червоткин даже не смогли преодолеть квалификацию.

Однако на второй день этапа лыжники собрались и показали, что не являются звездами-однодневками.

В мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем Большунов стал вторым, уступив только казахстанцу Алексею Полторанину и сместив на третью строчку финна Ийво Нисканена , которому он так обидно уступил золото в олимпийском масс-старте на 50 км.

В женской «индивидуалке» на 10 км серебро взяла Непряева — быстрее оказалась только хозяйка соревнований Криста Пярмякоски . Любопытно, что в борьбе за вторую строчку Наталья обошла легендарную норвежку Марит Бьорген , которая на Играх-2018 завоевала пять медалей (два золота, серебро и две бронзы), выйдя на шестое место в списке самых титулованных олимпийцев.

«Очень приятно, что ребята сразу смогли включиться в борьбу на Кубке мира за призовые места. Это говорит о том, что они жаждут больших побед и на достигнутом останавливаться не собираются, готовы бороться и биться дальше. Большунов приехал из Пхенчхана неудовлетворенным — гонка на 50 км сложилась для него не так, как он хотел и рассчитывал. Для Непряевой классический ход — это ее, жесткая лыжня и высокие скорости, да и психологическая раскрепощенность позволили ей побороться за медали. Постепенно она входит во вкус, привыкает, вышла на новый уровень скоростей. Конечно, такой результат — не сюрприз», — приводит слова специалиста «Р-Спорт». Судя по всему, молодые россияне не признают авторитетов и твердо намерены превратить свой неожиданный триумф Пхенчхана в стабильную статистику. Это подчеркнул и тренер спортсменов Юрий Бородавко

Санный спорт К слову, лидер сборной России Сергей Устюгов не принимал участия в соревнованиях из-за болезни. Лыжник решил пропустить оставшиеся этапы Кубка мира и сосредоточиться на подготовке к чемпионату России.

На санно-бобслейной трассе в Сочи стартовал чемпионат России по санному спорту, который завершится 5 марта. В первый соревновательный день были разыграны медали среди спортсменов на одноместных санях.

В заездах мужчин самым быстрым стал Семен Павличенко, который не очень удачно съездил на Олимпийские игры — 2018, заняв лишь 14-е место.

После неожиданного провала чемпион мира 2015 года заявил, что ему не давали нормально готовиться к Олимпиаде, заставляя выкатывать сани более молодого и перспективного Романа Репилова. После этих слов представители Федерации санного спорта России (ФССР) купили спортсмену обратный билет в Москву, отправив его домой раньше срока.

Степан Федоров , который в Пхенчхане стал 13-м, на одну позицию опередив Павличенко, показал на чемпионате России только четвертое время. Серебро досталось Александру Степичеву, а бронза — Александру Горбацевичу , которые не принимали участия в Олимпиаде.

«Если бы он обкатывал мои сани, это выглядело бы так: я сижу дома, а он ездит на них, потом отдает и обкатывает еще одни. Такого не было. У нас есть инвентарь, и мы его меняем между собой. Стороны должны сесть, поговорить и решить, как выходить из конфликта. У Семена есть недопонимание с тренерским штабом, и эту проблему, конечно, надо решать», — подытожил Репилов. К слову, конфликт Павличенко с Федерацией санного спорта до сих пор не исчерпан. Репилов дистанцировался от разборок и призвал стороны сесть за стол переговоров.

К слову, сам Роман отказался от участия в чемпионате России из-за неких проблем со здоровьем. Сезон для спортсмена окончен.

Фристайл В первый день соревнований в Сочи также состоялись заезды среди женщин, по итогам которых лучшей оказалась серебряный призер Игр-2014 Татьяна Иванова . На Олимпиаду в Пхенчхане саночница не попала из-за обвинений в допинге.

Бронзовый призер Пхенчхана в дисциплине ски-кросс, где лыжники наперегонки проходят трассу с препятствиями, Сергей Ридзик принял участие в этапе Кубка мира по фристайлу.

Соревнования состоялись в России — на трассах южноуральского курорта «Солнечная долина» — и, видимо, Сергею было тяжело собраться и показать свой максимум в родных стенах, где его только что завалили подарками на церемониях награждения.

Ридзик добрался только до четвертьфинального заезда, в котором сразу вырвался вперед, однако ближе к финишу внезапно сдал и пропустил мимо себя всех соперников.

Любопытно, что победу на российском этапе Кубка мира одержал канадец Кевин Друри — тот самый, который неожиданно завалился перед Сергеем в финальном заезде Пхенчхана. В итоге сам Друри так и не смог вернуться в гонку, а вот Ридзик поднялся и финишировал третьим.

«Конечно, меня стоит ждать в Пекине-2022. Я не зазнаюсь после таких успехов. Я установил планку, и, надеюсь, ребята в будущем смогут ее преодолеть, а мне есть еще, к чему стремиться, с этим вопросом у меня все хорошо», — цитирует Ридзика ТАСС. Сноуборд Так что вряд ли стоит сомневаться в том, что россиянин скоро придет в себя. Сразу после получения олимпийской бронзы спортсмен пообещал, что примет участие в следующих Играх.

На этапе Кубка мира по сноуборду в турецком Кайсери произошла сенсация: участница Олимпиады Милена Быкова, которая в Пхенчхане выбыла уже на стадии 1/8 в параллельном гигантском слаломе, оказалась быстрее всех именитых соперниц.

20-летняя спортсменка уверенно добралась до финала, в котором обошла знаменитую Эстер Ледецку из Чехии, ставшую в Пхенчхане олимпийской чемпионкой сразу в двух видах спорта —

в горных лыжах и сноуборде, чего не случалось с 20-х годов прошлого века.