Денисьев и Антонов впервые в карьере выиграли ЧР в двойках

Александр Денисьев и Владислав Антонов первенствовали в соревнованиях двухместных экипажей на чемпионате России по санному спорту, который прошёл в Сочи. Это первый такой успех в карьере спортсменов, представляющих Красноярский край. Они обошли дуэт Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, а третье место заняли Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.
В одноместных санях первое место досталось Семёну Павличенко, а в женских соревнованиях победила Татьяна Иванова.
Санный спорт. Чемпионат России. Сочи. Мужчины. Двухместные экипажи
1. Александр Денисьев/Владислав Антонов — 1.41,069 2. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов — 1.41,223 3. Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев — 1.41,657.