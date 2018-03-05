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Денисьев и Антонов впервые в карьере выиграли ЧР в двойках
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Санный спорт. Денисьев и Антонов — чемпионы России в соревнованиях двоек 

Чемпионат.com 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Александр Денисьев и Владислав Антонов первенствовали в соревнованиях двухместных экипажей на чемпионате России по санному спорту, который прошёл в Сочи. Это первый такой успех в карьере спортсменов, представляющих Красноярский край. Они обошли дуэт Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, а третье место заняли Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.
В одноместных санях первое место досталось Семёну Павличенко, а в женских соревнованиях победила Татьяна Иванова.
Санный спорт. Чемпионат России. Сочи. Мужчины. Двухместные экипажи
1. Александр Денисьев/Владислав Антонов — 1.41,069  2. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов — 1.41,223  3. Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев — 1.41,657.
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