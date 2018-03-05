Путин: сделаем все, чтобы защитить доброе имя спортсменов

Владимир Путин: Мы сделаем все, чтобы защитить доброе имя наших паралимпийцев

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие российским паралимпийцам — участникам Паралимпийских игр в Пхенчхане.

«Прежде всего, от души поздравляю вас с успехом и заслуженной «путевкой» на этот масштабный спортивный праздник. Вы достойно прошли испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев планеты, которые встретятся в корейском Пхенчхане, чтобы продемонстрировать характер и волю, подтвердить свое мастерство и добиться победы. Впереди у вас — новые рубежи и ответственные старты, именитые и опытные соперники.

«Убежден, что и на XII Паралимпийских зимних играх вы с честью справитесь с поставленными задачами, порадуете болельщиков своими достижениями», — добавил президент России. Мы сделаем все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов, которые благодаря таланту, работоспособности и силе духа неизменно показывают выдающиеся результаты, становятся чемпионами и призерами самых престижных международных соревнований», — заявил Путин, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

Напомним, что из-за отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят под паралимпийским флагом.