Южная и Северная Корея не пройдут вместе на Паралимпиаде

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018

Сборные КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Договоренность об участии сборной КНДР в Паралимпийских играх была достигнута в ходе переговоров 17 января. Тогда сообщалось, что в делегацию от КНДР войдут 150 человек, включая спортсменов. КНДР направила на Паралимпийские игры двух лыжников, которым Международный паралимпийский комитет ранее направил особое приглашение.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта.