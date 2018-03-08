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Южная и Северная Корея не пройдут вместе на Паралимпиаде
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Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Сборные КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Договоренность об участии сборной КНДР в Паралимпийских играх была достигнута в ходе переговоров 17 января. Тогда сообщалось, что в делегацию от КНДР войдут 150 человек, включая спортсменов. КНДР направила на Паралимпийские игры двух лыжников, которым Международный паралимпийский комитет ранее направил особое приглашение.
Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта.
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