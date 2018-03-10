Организаторов Олимпиады упрекнули в расточительстве

Йоханнес Бе: Олимпиады стали денежным расточительством, где экономическая составляющая гораздо важнее праздника

"Олимпиады стали денежным расточительством, где экономическая составляющая гораздо важнее праздника для людей. Норвегия в этом смысле может показать всем путь к переменам. Игры должны быть доступны всем странам, представляющим зимние виды. В этом случае стоимость проведения нужно снижать. Играм нужны серьезные перемены, пока не стало слишком поздно", — цитирует Бе VG. Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал возможность Лиллехаммера принять у себя зимнюю Олимпиаду-2026 или 2030.

Ранее стало известно, что норвежский Лиллехаммер может подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 или 2030 году.