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Организаторов Олимпиады упрекнули в расточительстве
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Йоханнес Бе: Олимпиады стали денежным расточительством, где экономическая составляющая гораздо важнее праздника 

Советский спорт 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал возможность Лиллехаммера принять у себя зимнюю Олимпиаду-2026 или 2030.
"Олимпиады стали денежным расточительством, где экономическая составляющая гораздо важнее праздника для людей. Норвегия в этом смысле может показать всем путь к переменам. Игры должны быть доступны всем странам, представляющим зимние виды. В этом случае стоимость проведения нужно снижать. Играм нужны серьезные перемены, пока не стало слишком поздно", — цитирует Бе VG.
Ранее стало известно, что норвежский Лиллехаммер может подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 или 2030 году.
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