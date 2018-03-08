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Российские атлеты прилетели на Паралимпиаду в Пхенчхан
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Российские атлеты прилетели на Паралимпиаду в Пхенчхан 

Мир24 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Все российские паралимпийцы, которые будут участвовать в Играх в Пхенчхане, прибыли в Южную Корею, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Последней в столицу Паралимпиады прилетела (лыжница) Михалина Лысова, которая была допущена к стартам вместе с лидером Алексеем Ивановым 6 марта», — сказали там.
На Паралимпиаде выступят 30 российских спортсменов в пяти видах спорта и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации на Паралимпийских играх — 75 человек.
Российские атлеты будут выступать в Пхенчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).
Церемония открытия Игр в Пхенчхане пройдет 9 марта. Завершатся они 18-го числа.
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