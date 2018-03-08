Ещё
Допуск россиян на МПК вызвал в Германии негодование
Далее:
Читайте также:
Ещё

Die Welt: допуск российских паралимпийцев вызвал в Германии волну негодования 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: Reuters
В Германии крайне негативно отреагировали на решение МПК допустить российских паралимпийцев до участия в Олимпиаде-2018, сообщает Die Welt. По словам немецкой чемпионки по спортивной стрельбе Мануэли Шмермунд, комитет превращает антидопинговую борьбу в «абсурд».
Несмотря на допинговые нарушения, российских паралимпийцев пустили на Игры в Пхёнчхане, сообщает Die Welt. Это известие вызвало в Германии волну негодования. От лица немецких атлетов высказалась чемпионка по спортивной стрельбе Мануэля Шмермунд. Она раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), а также Паралимпийский комитет (МПК) за то, что они позволили 30 российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде-2018.
«Я испытываю неописуемую смесь эмоций из злости, печали, растерянности, стыда и беспомощности», — заявила она, напомнив, что два года назад МПК дисквалифицировал всю российскую сборную из-за наличия в стране «государственной допинговой системы». Видимо, сейчас организации «не хватает яиц», предположила она. «Своими действиями МОК и, к сожалению, МПК превращают всю антидопинговую борьбу в абсурд», — поделилась своим мнением Шмермунд.
Президент Паралимпийского комитета Германии Фридхельм Юлиус Бойхер «покраснел от гнева»: «Когда я вижу, что из четырёх допинговых нарушений на Олимпиаде два совершила Россия, я могу только сказать: сильнее пощёчины быть не может». У него вызывает недоумение то, что МОК рассматривает оба случая как индивидуальные.
Бойхер также не понимает, почему МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Он напомнил, что Москва до сих пор не признала своёй вины. Спортивный чиновник видит в этом «грубейшее нарушение международных правил». Руководитель спортивной делегации из Германии Карл Куаде добавил, что «в России так и не сформировалась устойчивая антидопинговая система, не говоря уже об изменении ментальности в вопросах допинга».
Шестикратная победительница Паралимпийских игр Андреа Эскау, напротив, приветствует решение МПК: «Я понимаю тех спортсменов, которые радуются их (российских спортсменов. — ИноТВ) отсутствию, ведь благодаря этому повышаются их шансы на победу и медали. И я понимаю функционеров, которые требуют дисквалификации российских атлетов из-за допинговых нарушений. Но я лично знаю этих спортсменов, самих людей и их лица».
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Два южнокорейских фристайлиста пожизненно дисквалифицированы после обвинений в домогательствах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение