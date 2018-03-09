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Травма не помешает Кулижникову выступить на турнире
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Травма не помешает конькобежцу Кулижникову выступить на специальном турнире в Коломне 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Лидер национальной сборной по конькобежному спорту Павел Кулижников успеет восстановиться от травмы паха и сможет выступить на Всероссийских соревнованиях для неприглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане спортсменов. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.
В конце февраля стало известно, что Кулижников из-за повреждения пропустит остаток международного сезона. Всероссийские соревнования в подмосковной Коломне пройдут с 23 по 25 марта.
"Павел тренируется, готовится выступить на турнире в Коломне, но травма еще дает о себе знать. Несмотря на это, Кулижников точно побежит на Всероссийских соревнованиях. Он работает в общей группе, но старты делает аккуратно, страхуется", — заявил Дорофеев.
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/2015, 2015/2016) и один раз на дистанции 1000 м (2014/2015). Кулижников является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).
На Олимпиаде в Пхёнчхане выступили трое российских конькобежцев — Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета, от участия в Играх отказалась. Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м.
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