Травма не помешает Кулижникову выступить на турнире

Травма не помешает конькобежцу Кулижникову выступить на специальном турнире в Коломне

Лидер национальной сборной по конькобежному спорту Павел Кулижников успеет восстановиться от травмы паха и сможет выступить на Всероссийских соревнованиях для неприглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане спортсменов. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев

"Павел тренируется, готовится выступить на турнире в Коломне, но травма еще дает о себе знать. Несмотря на это, Кулижников точно побежит на Всероссийских соревнованиях. Он работает в общей группе, но старты делает аккуратно, страхуется", — заявил Дорофеев. В конце февраля стало известно, что Кулижников из-за повреждения пропустит остаток международного сезона. Всероссийские соревнования в подмосковной Коломне пройдут с 23 по 25 марта.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/2015, 2015/2016) и один раз на дистанции 1000 м (2014/2015). Кулижников является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).