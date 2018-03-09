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Россияне прошли на параде атлетов на Паралимпиаде-2018
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36 россиян прошли на параде атлетов на церемонии открытия Паралимпиады-2018 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
36 россиян прошли с парадом атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
В их числе двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады 2014 года Валерий Редкозубов (оба — горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр — 2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер Ли Ён Су. На прошлой Паралимпиаде 2014 года в Сочи российский флаг нес Редкозубов.
МПК в январе объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступят под флагом МПК. В состав российской делегации на настоящий момент вошли 30 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, а также 38 сопровождающих и официальных лиц.
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