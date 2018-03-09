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Огонь Паралимпиады зажжен на Играх-2018 в Пхёнчхане
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Огонь Паралимпиады зажжен на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Огонь Паралимпиады зажжен в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.
Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. Их пламя соединили с современным цифровым факелом с огнем из Англии, где зародились Паралимпийские игры, а также с факелом Паралимпиады в Сеуле, зажженным в 1998 году.
Огонь Паралимпиады побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.
Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.
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