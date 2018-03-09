Огонь Паралимпиады зажжен на Играх-2018 в Пхёнчхане

Огонь Паралимпиады зажжен на церемонии открытия Игр-2018 в Пхёнчхане

Огонь Паралимпиады зажжен в рамках церемонии открытия Игр-2018 на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. Их пламя соединили с современным цифровым факелом с огнем из Англии, где зародились Паралимпийские игры, а также с факелом Паралимпиады в Сеуле, зажженным в 1998 году.

Огонь Паралимпиады побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.