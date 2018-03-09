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Открытие зимней Паралимпиады в Пхенчхане
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Церемония открытия зимней Паралимпиады в Пхенчхане 

Рамблер 9 марта 2018
Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.
1/20  Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.
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2/20  Церемония открытия XII зимней Паралимпиады проходит в Пхенчхане в пятницу.
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3/20  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми.
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4/20  Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.
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5/20  На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран.
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6/20  Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).
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В соревнованиях в Пхенчхане примут участие 30 российских паралимпийцев, а также шесть ведущих.
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