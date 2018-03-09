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Открытие зимней Паралимпиады в Пхенчхане
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Церемония открытия зимней Паралимпиады в Пхенчхане
Рамблер
9 марта 2018
Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.
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Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.
Фото:
РИА Новости
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Церемония открытия XII зимней Паралимпиады проходит в Пхенчхане в пятницу.
Фото:
ТАСС
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми.
Фото:
РИА Новости
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Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.
Фото:
РИА Новости
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На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран.
Фото:
РИА Новости
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Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).
Фото:
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ТАСС
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ТАСС
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РИА Новости
Комментарии
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В соревнованиях в Пхенчхане примут участие 30 российских паралимпийцев, а также шесть ведущих.
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