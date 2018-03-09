Открытие зимней Паралимпиады в Пхенчхане

Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.

1/20 Зимние Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми.

Церемония открытия XII зимней Паралимпиады проходит в Пхенчхане в пятницу.

2/20 Церемония открытия XII зимней Паралимпиады проходит в Пхенчхане в пятницу.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.

4/20 Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.