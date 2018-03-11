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Папулова стала пятой в супергиганте на Паралимпиаде
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Горнолыжница Папулова стала пятой в супергиганте на Паралимпиаде 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская горнолыжница Мария Папулова стала пятой в дисциплине "супергигант" в классе "стоя" на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Результат спортсменки 1 минута 37,11 секунды.
Золото завоевала француженка Мари Боше (1:32,83), став шестикратной паралимпийской чемпионкой. Серебро у немки Андреа Ротфусс (отставание 0,27 секунды), третье место заняла канадка Алана Рамзи (+2,37).
Паралимпийские игры — 2018. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант в классе "стоя"1. Мари Боше (Франция) — 1:32,832. Андреа Ротфусс (Германия) — +0,273. Алана Рамзи (Канада) — +2,37…
5. Мария Папулова (Россия) — 1:37,11
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