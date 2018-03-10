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Неизвестный препарат помог финке выиграть медали на ОИ
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Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три медали на ОИ в Пхенчхане 

Вести.Ru 10 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Оказывается, на Олимпиаде в Пхёнчхане можно было выступать, употребляя допинг. По крайней мере, так сделала финская лыжница Криста Пярмякоски. И ей это сошло с рук!
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Как выяснилось, незадолго до начала Игр спортсменка оформляла терапевтическое исключение на применение неназванного запрещённого препарата. Но, как заявили в Национальном олимпийском комитете Финляндии, этот препарат использовался "только в медицинских целях" и не мог повлиять на результаты спортсменки. Так что все три медали, завоёванные лыжницей в Южной Корее — остаются в её копилке, заключает телеканал "Россия 24".
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