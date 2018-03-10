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В WADA рассказали о минусе пробирок для допинг-тестов
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В WADA подтвердили, что некоторые пробирки для допинг-проб могут трескаться на морозе 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте сообщило, что швейцарская компания по производству пробирок для допинг-тестов Berlinger уведомила организацию о прекращении сотрудничества. Отмечается, что один из клиентов Berlinger выразил обеспокоенность тем, что пробирки могут трескаться при замораживании.
WADA совместно с партнёрами проводит проверку надёжности пробирок и продолжает сбор информации.
Ранее президент ПКР заявил, что 22 российских паралимпийца из 30 были проверены на допинг.
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