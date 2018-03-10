В WADA рассказали о минусе пробирок для допинг-тестов

В WADA подтвердили, что некоторые пробирки для допинг-проб могут трескаться на морозе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте сообщило, что швейцарская компания по производству пробирок для допинг-тестов Berlinger уведомила организацию о прекращении сотрудничества. Отмечается, что один из клиентов Berlinger выразил обеспокоенность тем, что пробирки могут трескаться при замораживании. WADA совместно с партнёрами проводит проверку надёжности пробирок и продолжает сбор информации. Ранее президент ПКР заявил, что 22 российских паралимпийца из 30 были проверены на допинг.