Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе Кубка мира в Швейцарии

Россиянка Алена Заварзина завоевала серебро на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Соревнования проходят в швейцарской коммуне Скуоль.

В финальном заезде Заварзина проиграла олимпийской чемпионке в этой дисциплине Эстер Ледецкой из Чехии, бронза у Ладины Йенни из Швейцарии.

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, также в активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе Заварзина находится на пятом месте.