Реальная угроза: как пытались взорвать Олимпиаду в Сочи

Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова , который так и называется — «Путин», впервые рассказал о крайне волнительном случае на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Перед церемонией открытия главе государства позвонил человек из штаба по обеспечению безопасности Олимпиады и сообщил, что на Украине был захвачен самолет, и террористы требуют направить воздушное судно прямо в Сочи.

К счастью, позднее оказалось, что таким образом «развлекался» пассажир, пребывающий в нетрезвом состоянии и уверяющий, что у него с собой взрывчатка.

Однако заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов, который курирует вопросы противодействия терроризму, сообщил, что спокойствию Олимпиады в Сочи угрожали и настоящие террористы.

«У смертниц, которые находились во Франции, уже были разработаны схемы — где они должны заложить взрывные устройства. Если помните, перед Олимпиадой начали забирать кремы в авиации, — приводит слова Сыромолотова ТАСС. — Смертницы пытались пронести взрывное устройство на борт в креме для рук, а микровзрыватель они привезли из Сирии, то есть это было совершенно реально». По словам чиновника (который, к слову, ранее занимал пост руководителя службы контрразведки ФСБ), незадолго до начала Игр несколько террористок пытались проникнуть в Россию со взрывным устройством.

Замглавы МИД также подчеркнул, что в преддверии главных стартов четырехлетия были реальные причины опасаться «серьезных террористических угроз, причем одна из них касалась возможного теракта с участием самолета».

Неудивительно, что, имея такую информацию на руках, президент Путин сразу воспринял всерьез звонок накануне церемонии открытия Сочи-2014. Как признался глава государства в фильме, после совещания с военным руководством страны он дал им разрешение действовать по плану, предусмотренному в таких чрезвычайных ситуациях, а именно — сбить самолет с предполагаемыми террористами.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников рассказал, что в воздух уже успели поднять боевую авиацию, когда выяснилось, что дебошир успокоен, а самолет мирно следует по заданному курсу.

Возвращаясь к реальным угрозам Олимпийским играм — 2014, стоит отметить, что террористы пытались пробраться в Россию не только из Франции.

По словам Сыромолотова, злоумышленники обнаружились также и в Австрии.

«И накануне Олимпиады все эти лица в Австрии, во Франции были задержаны», — подытожил заместитель главы МИД. Для своевременного обнаружения возможных угроз к делу подключились спецслужбы из пяти разных стран, которые проводили тщательную проверку подозрительных личностей в четырех государствах мира.

Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил слова Сыромолотова, добавив, что накануне Игр в Сочи российские спецслужбы сумели предотвратить атаки злоумышленников на несколько олимпийских объектов, причем в этом отечественным стражам порядка помогали коллеги из США и Европейского союза

По словам военного, предупреждать возможные нападения приходилось как во время подготовки, так и непосредственно по ходу олимпийских состязаний. Также руководитель Федеральной службы безопасности России отметил, что на протяжении соревновательных дней Олимпиады свои атаки еще пытались готовить радикалы из Турции, Германии и Австрии. Они также планировали использовать в качестве орудия террористок-смертниц.

Бортников поддержал Сыромолотова и в том, что пассажирам авиалайнеров неспроста запретили проносить в салон самолета жидкости.

Запрет был введен в январе 2014 года именно из-за опасений возможной доставки взрывчатки.

Согласно предположениям ФСБ, преступники могли применять специальные жидкости в качестве средства инициирования взрыва. К счастью, предпринятые сотрудниками правопорядка меры принесли результат: за всю Олимпиаду в Сочи не было зафиксировано ни одного случая нападения.

Игры без каких-либо эксцессов продлились с 7 по 23 февраля 2014 года, а затем не менее успешно прошла и Паралимпиада, которая состоялась с 7 по 16 марта.