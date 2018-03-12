Дарья Овчинникова вышла из комы

Российская горнолыжница вышла из комы

Чемпионку России по горным лыжам Дарью Овчинникову , получившую травму во время соревнований в Красноярске, отправили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом сообщает ТАСС.

В региональном Минздраве рассказали, что спортсменка находится в «ясном сознании». Ее состояние врачи назвали стабильным.

В ближайшее время медики определят «показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства», которое потребуется Овчинниковой из-за перелома голени.

Как уточняет РИА Новости , спортсменка поступила в больницу с предварительным диагнозом «сочетанная травма». Родственников к лыжнице пустили, как только ее состояние стабилизировалось. После госпитализации у больной развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей — жировая эмболия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что спортсменка впала в кому, и к ней якобы не пускают родственников. Врачей обвиняли в несвоевременном оказании помощи. « Комсомольской правде » в БСМП рассказали, что оперировать спортсменку пока противопоказано. Появившуюся в интернете информацию врачи назвали ложной.

Этап Кубка России по горнолыжному спорту «Мемориал В. Цимика» проходил в Красноярске 5-9 марта. Соревнования стали тестовым мероприятием Универсиады-2019.

В 2016 году Дарья Овчинникова выиграла титул чемпионки России в слаломе-гиганте. В 2015 году она завоевала «золото» Всемирной зимней Универсиады.