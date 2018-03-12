Ещё
Дарья Овчинникова вышла из комы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская горнолыжница вышла из комы 

Рамблер 12 марта 2018
Чемпионку России по горным лыжам Дарью Овчинникову, получившую травму во время соревнований в Красноярске, отправили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом сообщает ТАСС.
В региональном Минздраве рассказали, что спортсменка находится в «ясном сознании». Ее состояние врачи назвали стабильным.
В ближайшее время медики определят «показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства», которое потребуется Овчинниковой из-за перелома голени.
Как уточняет РИА Новости, спортсменка поступила в больницу с предварительным диагнозом «сочетанная травма». Родственников к лыжнице пустили, как только ее состояние стабилизировалось. После госпитализации у больной развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей — жировая эмболия.
Ранее в соцсетях появилась информация, что спортсменка впала в кому, и к ней якобы не пускают родственников. Врачей обвиняли в несвоевременном оказании помощи. «Комсомольской правде» в БСМП рассказали, что оперировать спортсменку пока противопоказано. Появившуюся в интернете информацию врачи назвали ложной.
Этап Кубка России по горнолыжному спорту «Мемориал В. Цимика» проходил в Красноярске 5-9 марта. Соревнования стали тестовым мероприятием Универсиады-2019.
В 2016 году Дарья Овчинникова выиграла титул чемпионки России в слаломе-гиганте. В 2015 году она завоевала «золото» Всемирной зимней Универсиады.
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение