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Керлингисты из РФ победили сборную США на Паралимпиаде
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Российские керлингисты победили сборную США в смешанном турнире на Паралимпиаде 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, обыграли сборную США со счетом 6:4 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.
Ранее российские керлингисты уступили сборным Норвегии, Германии и Южной Кореи, но обыграли команду Финляндии. Россияне делят шестое место с командами Норвегии, Швейцарии и Словакии.
В следующем матче во вторник россияне сыграют со словаками.
Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов— ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
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