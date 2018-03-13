Россиянин завоевал золото Паралимпиады

Горнолыжник Алексей Бугаев принес России пятое золото Паралимпийских игр в Пхенчхане, выиграв соревнования стоячих спортсменов в суперкомбинации.
Бугаев занимал второе место после супергиганта, а во вторник стал лучшим в слаломе с результатом 2 минуты 10,56 секунды, передает РИА «Новости».
Серебро выиграл француз Артур Бош (+0,32 секунды). Бронзу завоевал новозеландец Адам Холл (+4,76 секунды).
Напомним, ранее во вторник россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде–2018, выиграв биатлонную гонку на 10 километров среди стоячих спортсменок, еще одна российская спортсменка Анна Миленина выиграла серебро.