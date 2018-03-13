Ещё
Россиянин завоевал золото Паралимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото Паралимпиады в суперкомбинации 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Горнолыжник Алексей Бугаев принес России пятое золото Паралимпийских игр в Пхенчхане, выиграв соревнования стоячих спортсменов в суперкомбинации.
Бугаев занимал второе место после супергиганта, а во вторник стал лучшим в слаломе с результатом 2 минуты 10,56 секунды, передает РИА «Новости».
Серебро выиграл француз Артур Бош (+0,32 секунды). Бронзу завоевал новозеландец Адам Холл (+4,76 секунды).
Напомним, ранее во вторник россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде–2018, выиграв биатлонную гонку на 10 километров среди стоячих спортсменок, еще одна российская спортсменка Анна Миленина выиграла серебро.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото Паралимпиады в суперкомбинации Российские лыжницы завоевали золото, серебро и бронзу Паралимпиады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение