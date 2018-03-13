Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде

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Сборная России поднялась на второе место в медальном зачёте Паралимпиады-2018 

Чемпионат.com 13 марта 2018
В Пхёнчхане прошёл четвёртый день зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Было разыграно 12 комплектов наград. Россияне завоевали семь медалей — две золотые, три серебряные и две бронзовые. Благодаря этому сборная России поднялась с четвёртого места на второе в медальном зачёте (5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды).
Лидирует сборная США (6-6-5), на третьей позиции — сборная Украины (5-4-6).
По общему количеству наград первое место занимают американцы (17), второе — украинцы (15), третье — россияне (13).
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