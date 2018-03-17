Глава МПК восхитился российскими паралимпийцами

Глава МПК считает, что российские паралимпийцы проявили удивительный дух на Играх-2018

Российские спортсмены, выступающие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, показали удивительный дух в тяжелейших для себя условиях на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам на пресс-брифинге высказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс

"Я думаю, они показали удивительный дух. Это по-настоящему тяжело, когда вы не можете представлять свою страну. Когда вы выигрываете медаль, но не можете исполнить свой национальный гимн. Но, конечно, это долгая история", — заявил Парсонс.

Также глава МПК отметил, что во время Паралимпиады у россиян ни с кем не возникло конфликтных ситуаций. "Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах они ведут себя очень достойно, но и другие страны ведут себя хорошо по отношению к ним. Я спрашивал у наших людей в деревне, им не известно о каких-либо проблемах или недовольствах, поступавших со стороны делегации нейтральных паралимпийских атлетов или по отношению к ним. Это позитивный знак, он демонстрирует зрелость, я очень доволен", — добавил президент МПК.

Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), на Играх в Пхёнчхане россияне выступают под нейтральным флагом и в усеченном составе. Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта, церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 25 медалей (8-2-15).